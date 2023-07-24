مرتفعا 0.3%.. الدولار يسجل أعلى معدلاته في أسبوعين أمام سلة العملات الرئيسية

افتتح الدولار الأمريكي ، تداولات الأسبوع بشكل إيجابي ليسجل ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

و أوضح تقرير جولد بيليون الصادر اليوم، أن مؤشر الدولار ارتفع اليوم بنسبة 0.3% وسجل أعلى مستوى في أسبوعين ليستمر في الابتعاد عن أدنى مستوياته منذ شهر ابريل من عام 2022 التي سجلها خلال الأسبوع الماضي، وفق جولد بيليون.

الدولار الأمريكي عاد إلى الارتفاع من جديد خلال الفترة الأخيرة بعد البيانات الضعيفة التي صدرت عن إنفاق المستهلكين والتي زادت من الإقبال على الدولار كملاذ آمن إلى جانب الذهب، وتسبب هذا في الحد من مكاسب الذهب خلال هذه الفترة.

إلى جانب هذا يرى العديد من المشاركين في الأسواق أن الانخفاض الحاد الأخير في مستويات الدولار كان مبالغ فيه وأن مستوياته المتدنية غير مبررة خاصة مع استمرار البنك الفيدرالي في رفع الفائدة واستمرار معدلات التضخم عند مستويات بعيدة عن مستهدف الفيدرالي.

هذا الأسبوع الذي يشهد اجتماع الفيدرالي وبيانات أداء قطاع الخدمات والقطاع الصناعي الأمريكي بالإضافة إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، سيعمل على تغير تحركات الدولار خلال الفترة القادمة، وبالتالي سنعكس هذا على أداء الذهب.