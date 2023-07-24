بالصور.. ختام ورشة التمثيل بمهرجان كلباء للعروض المسرحية القصيرة

شهد المركز الثقافي بمدينة كلباء الإماراتية ختام فعاليات «ورشة التمثيل» التي أقيمت في إطار النسخة العاشرة من البرنامج التدريبي السنوي "دورة عناصر العرض المسرحي"، الذي يسبق كل دورة جديدة من «مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة».

وفي حضور أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة مدير المهرجان، شهد اليوم الختامي للورشة، التي أشرف عليها الفنان إبراهيم سالم، وعرفت مشاركة نحو أربعين متدرباً، تقديم ثلاثة مشاهد مسرحية قصيرة أعدها وأخرجها وجسدها المتدربون، ووظفوا من خلالها المعارف والإرشادات التي تلقوها في المحاضرات العملية والنظرية على مدى الأيام العشرة للورشة، التي اشتملت على تدريبات في تقنيات وأساليب الحركة والصوت والإشارة، إضافة إلى مناقشات وأمثلة حول مفاهيم مثل قراءة وتحليل النص، والأبعاد النفسية والجسدية والاجتماعية للشخصية، والذاكرة، والتقمص، والإيقاع، ولغة الجسد، والأداء الصامت.

وقدم بورحيمة، شهادات المشاركة للمتدربين، وأشاد بجهود المشرف إبراهيم سالم، والتزام المتدربين.

وكانت الورشة انطلقت في الرابع عشر من الشهر الجاري، واستهلت بسلسلة من الحصص حول تاريخ ومبادئ واتجاهات فن التمثيل المسرحي عبر العصور.