“الأغذية والأعلاف” يواصل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج في الموانئ

أكد الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، أن المركز خلال فترة إجازة العام الهجري وثورة يوليو واصل العمل على مدار الساعة للفحص والافراج عن مستلزمات الانتاج من الموانئ المصرية، مشيرا إلى أن فروع المركز تقوم بمهامها في سحب العينات بالموانئ بصورة طبيعية حرصا علي سرعة انهاء اجراءات النقل والتخزين خارج الدائرة الجمركية ثم تقوم إجراء التحاليل اللازمة وإصدار النتائج بسرعة

وفي سياق متصل تواصل الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى متابعة العمل على حقول إنتاج تقاوى الاذرة الشامية ومحطات إعداد التقاوى علي كافة المحافظات خلال فترة الإجازات، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة بتكثيف الزيارات الميدانية والتواجد فى مواقع العمل خلال الإجازات والعطلات الرسمية.

حيث أكد الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، أن عدة لجان على مستوى الجمهورية قامت بالمرور على حقول إنتاج تقاوى الاذرة الشامية لمتابعة عملية التطويش ومتابعة محطات إعداد التقاوى ومحلات الاتجار وثلاجات تخزين تقاوى البطاطس بالمحافظات (بنى سويف – الفيوم - المنوفية – الغربية – البحيرة – المنيا – الشرقية – كفر الشيخ – الدقهلية).

كما تم التنبيه على جميع مديرى إدارات المحافظة على مستوى الجمهورية بالتواجد والمتابعة فى مواقع العمل المختلفة لإزالة أي عقبات تواجه سير العمل