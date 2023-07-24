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الإثنين 24 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نادى سوديك يفوز بالمركز الأول في مهرجان كرة الماء للشباب

سوديك
سوديك
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فاز نادي سوديك الرياضي بالمركز الأول في النسخة الخامسة عشر من مهرجان HaBaWaBa الدولي 2023 والذي أقيم في مدينة ليجنانو سابيادورو الإيطالية، البطولة الأكبر عالميًا لكرة الماء للشباب. 
وقد نال فريق نادي سوديك الرياضي لقب البطل الذهبي تحت سن 10 سنوات، حيث تنافس مع 40 فريقا من جميع أنحاء العالم. 
وتعليقًا على هذا الفوز العالمي، قال عمرو شبانة، الرئيس التنفيذي لنادي سوديك الرياضي: "يتشرف نادي سوديك الرياضي بتصدره وريادته للعبة كرة الماء في مصر، حيث يهدف النادي لتمكين اللاعبين الموهوبين في مصر من التنافس على المستوى الدولي وبناء جيل جديد من أبطال العالم في تلك الرياضة والرياضات الأخرى، ويتمثل هدفنا في المنافسة على الحصول على تصنيفات رياضية عالمية". 
 

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