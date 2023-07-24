بقرار من «ماسك».. «تويتر» يغير شعار العصفور إلى "X" لتحويلها لتطبيق "سوبر آب"

أعلنت شركة تويتر اليوم عن تغيير شعارها الشهير، حيث أصبحت العلامة الأزرق المميزة للعصفور قد تم استبدالها بحرف "X" المنمق. يأتي هذا القرار كجزء من رؤية الملياردير إيلون ماسك لتحويل منصة التواصل الاجتماعي البالغة من العمر 17 عاماً إلى تطبيق متكامل يسمح بالوصول لكل شيء تحت اسم "سوبر آب".

وجاء قرار تغيير شعار «تويتر» بعد استطلاع آراء متابعي إيلون ماسك البالغ عددهم 149 مليوناً، حيث دعاهم إلى تقديم اقتراحات لشعار جديد. وبعد دراسة التصميمات المقدمة، اختار ماسك الحرف "X" ليكون الشعار الجديد للمنصة.

ويعتبر هذا التغيير خطوة جريئة وجديدة في تاريخ تويتر، حيث كان العصفور الشهير هو رمزها المعروف منذ تأسيسها. ولكن يبدو أن إيلون ماسك يسعى لإضافة بُعد إبداعي جديد للمنصة، ويرى أن تويتر يمكن أن تكون أكثر من مجرد منصة للتغريدات والتواصل الاجتماعي.

وأثناء التعهيد الجماعي للشعار الجديد، قام ماسك بتحديث معلومات ملفه الشخصي إلى "X.com"، وهو عنوان موقع ويب يُعيد التوجيه إلى حسابات المستخدمين على تويتر. هذا الإجراء يُظهر تصميمه على جعل تويتر "سوبر آب" الذي يضم العديد من الخدمات والمزايا المتميزة، بما في ذلك الدفعات والخدمات المصرفية والتواصل الصوتي والمرئي.

لم يحدد ماسك بشكل نهائي ما إذا كان الشعار الجديد سيكون دائماً أو مؤقتاً، وأكد أنه سيتم صقل التصميم لاحقًا. يُعتقد أن هذا التغيير سيسهم في جذب المزيد من المستخدمين وتحسين تجربة التواصل على المنصة.

وقرار تويتر تغيير شعارها إلى "X" يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تغيير وجه المنصة وجذب جمهور أوسع. وفي ضوء الرؤية المستقبلية لإيلون ماسك، من المتوقع أن يتم تحسين التطبيق بإضافة مزايا جديدة وخدمات متميزة تلبي متطلبات المستخدمين المتزايدة.

وقد تواجه تويتر بعض التحديات في تطبيق هذا التغيير، حيث قد يكون العصفور الأزرق الشهير مرتبطاً بالعلامة التجارية للمنصة بشكل قوي في ذهن المستخدمين. ولكن من المحتمل أن تساهم الخدمات الجديدة والابتكارات المستقبلية في تعزيز جاذبية تويتر وتحقيق نجاح جديد في السوق.