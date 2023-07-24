استراليا تعتزم شراء 20 طائرة جديدة من طراز "سي-130 هركليز" من الولايات المتحدة

الإثنين 24/يوليو/2023 - 12:55 م

أعلنت استراليا اليوم /الإثنين/ عزمها شراء 20 طائرة جديدة من طراز "سي-130 هركليز" من الولايات المتحدة في صفقة قيمتها 8ر9 مليار دولار استرالي (6ر6 مليار دولار أمريكي).

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن وزير الصناعة الدفاعية الاسترالي بات كونروي قوله إنه من المتوقع تسليم أول طائرة من الطراز الجديد ذات الأربعة محركات في عام 2027، وستحل الطائرات الجديدة محل الأسطول المكون من 12 طائرة تديرها حاليا القوات الجوية الملكية الاسترالية.

وأضاف كونروي أن عملية الشراء الجديدة ستضاعف حجم الأسطول الاسترالي وستمثل زيادة هائلة في القدرة والنقل لسلاح الجو الملكي الاسترالي.

وتجري الولايات المتحدة واستراليا حاليا تدريبات "تاليسمان سيبر" العسكرية التي تجري كل عامين على طول الساحل الاسترالي والتي تضم هذا العام 13 دولة وأكثر من 30 ألف فرد مع تزايد المخاوف العالمية بشأن نفوذ الصين المتزايد.