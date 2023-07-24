شوبير يهاجم كولر بعد هزيمة الأهلي بثلاثية من بيراميدز

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي السابق، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز، في المباراة المؤجلة من الأسبوع 28 من الدوري المصري

وقال شوبير، في برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «أون سبورت إف إم»، إن مارسيل كولر جرى وراء الأرقام القياسية، وحصد بطولة الدوري الممتاز بدون أي خسارة، ولم يراعِ مصلحة اللاعبين في المقام الأول.

وأضاف شوبير، أنه كان من المفروض بعد مباراة الزمالك في الدوري وحسم اللقب رسميًا، والفوز على الغريم التقليدي برباعية مقابل هدف يحصل على راحة طويلة خاصة أن الفريق عمل كل حاجة في البطولة وحسم الدوري قبل 3 مباريات سابقة وكان يجب عليه منح اللاعبين إجازة طويلة بعد موسم شاق.

وأشار شوبير إلى أن قرار راحة اللاعبين كان في يد مارسيل كولر وكان لازم اللاعبين يحصلوا على راحة، وكنت أتمنى اللاعبين يحضروا مباراة حرس الحدود دون مشاركة للاحتفال بالدوري، وبعدها يحصلوا على راحة طويلة بعد موسم شاق وطويل وحقق فيه كل البطولات.

واختتم شوبير، تصريحاته قائلا: يا كولر لا عملت أرقام قياسية في الدوري وحصلت على اللقب الذهبي، ولا اللاعبين حصلوا على راحة.