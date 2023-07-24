بحضور وزير التعليم العالي.. مدينة زويل تحتفل بتخرج دفعة جديدة بكليتي الهندسة والعلوم

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار، تنظيم حفل تخرج دفعة 2023، الثلاثاء القادم ٢٥ يوليو لتتويج الدفعة الخامسة من كلية الهندسة، والسادسة من كلية العلوم، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات العامة في مقر مدينة زويل.

ويشهد الحفل إعلان مدينة زويل، إطلاق كلية إدارة الأعمال الحديثة، والتي حصلت على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، وتبدأ قبول الدفعة الأولى من خريجي الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أجنبية،وتنطلق الدراسة سبتمبر المقبل.

وأشاد الدكتور محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، بأداء الطلاب الخريجين وتفوقهم الباهر على جميع الأصعدة، من تفوق أكاديمي ومشاركاتهم في مسابقات دولية عالمية، ومهاراتهم المكتسبة من خلال التدريبات الصيفية بمختلف الشركات المحلية والدولية، مما يتماشى مع رؤية مدينة زويل لتطوير البحث العلمي في مصر والمنطقة العربية.

ويذكر أن، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تتبنى فلسفة تعتمد استراتيجيتها العلمية على ربط الجهود العلمية والمعملية بالواقع العملي وذلك لتكون واحدة من منابر العلم التي تدعم وتحث على الإقتصاد القائم على المعرفة knowledge Based Economy.

حيث يتم تحويل الابتكار القائم على البحث العلمي إلى مشاريع اقتصادية عبر براءات الاختراع وغيرها من أشكال الملكية الفكرية بما يسهم في زيادة مشاريع رواد الأعمال، وهو التوجه العالمي الذي تعتمده كبريات الجامعات العالمية في مسيرتها نحو ريادة العلم والاقتصاد القائم على المعرفة.

وسوف يقام الحفل بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس أمناء مدينة زويل، والدكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، وبحضور أعضاء مجلسي الأمناء والادارة.

يذكر آن مدينة زويل حصل ما يقرب من ٤٠ بالمائة من خريجيها على منح دراسية كاملة لدراسة الماجستير والدكتوراه بكبرى الجامعات العالمية ويبلغ معد توظيف الخريجين ٩٠ بالمائة خلال الشهور الثلاثة الاولى من التخرج وهو ما يتفوق على المعدل العالمي

إضافة الى تصدر مدينة زويل الجامعات المصرية في المركز الأول طبقا لتصنيف التايمز البريطانية للعام الثاني على التوالي وكذا المركز العاشر عربيا في انجاز فريد رغم عمر الجامعة الذي لم يتجاوز السنوات العشر