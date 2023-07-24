الشهادة الإعدادية الدور الثاني.. "تعليم القاهرة" توجه بالحفاظ على سرية الامتحانات ومكافحة الغش

وجه أيمن موسى وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الاثنين ، مديري العموم والوكلاء بالمطبعة السرية بشأن امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية، بضرورة الحفاظ على سرية الامتحانات، حيث انطلقت اليوم اولى ايام الامتحانات حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية.

وشدد مدير تعلم القاهرة على ضرورة الإلتزام بكافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الإمتحانات ومكافحة الغش وتطبيق العقوبات وعدم التهاون مع أي حالات غش.

كما وجه موى رؤساء اللجان بحظر دخول التليفون المحمول نهائيا بالنسبة للطلاب والملاحظين، مع الإلتزام بختم ورقة الأسئلة قبل توزيعها علي الطلاب بختم اللجنة.