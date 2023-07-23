بيراميدز يفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة بالدوري الممتاز

فاز نادي بيراميدز على نظيره الأهلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي.

وسجل بيراميدز الهدف الأول عن طريق محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 39 من الشوط الأول.

وسجل فخري لاكاي الهدف الثاني لنادي بيراميدز في مرمى الأهلي بالدقيقة 78 بينما أحرز مصطفى فتحي بالهدف الثالث في الدقيقة ٩٢ من الوقت بدل الضائع .

بدأت المباراة بسيطرة واضحة من لاعبي الأهلي علي مجريات المباراة وحاول الوصول لمرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز في العديد من الكرات لكن دون جدوى.

وبدأ لاعبو بيراميدز في الخروج من منطقة وسط ملعبهم من خلال التمرير نحو الأطراف خلف دفاعات الأهلي وأضاع ابراهيم عادل لاعب بيراميدز فرصة هدف محقق في الدقيقة الحادية عشر.

وسدد محمود صابر لاعب بيراميدز تسديدة صاروخية اصطدمت بالقائم الأيسر لمحمد الشناوي، وأضاع كريستو فرصة هدف محقق للنادي الأهلي لكن علت كرته القائم.

واستطاع بيراميدز تسجيل الهدف الاول عن طريق محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه لينتهي الشوط الأول بتقدم السماوي علي المارد الأحمر بهدف مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني سيطر الأهلي على كرة بينما تراجع بيراميدز للخلف ولعب على الهجمات المرتدة.

وكاد أحمد عبد القادر أن يسجل هدف التعادل بعد ما سدد كرة قوية ولكن تصدى لها الشناوي.

وفي الدقيقة 65 واصل أحمد عبد القادر تهديده لمرمى بيراميدز بعد ما سدد كرة من فوق الشناوي ولكن أنت فوق العارضة.

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد فخري وأفشة.

خط الهجوم: محمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

بينما دخل بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - محمد سامي - يوسف شعبان - محمود دونجا - أوجو صامويل - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود جمال

ويتكون الطاقم التحكيمى للمباراة من محمود ناجى حكما للساحة، ويعاونه تامر رشاد ونور سعيد حكمين مساعدين، وصبري إبراهيم حكما رابعا، وعبد العزيز السيد للفيديو، بالإضافة إلى هاني خيري مساعد حكم فيديو.