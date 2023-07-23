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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد: بُشرى سارة للمواطنين بداية من الأسبوع المقبل

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، هناك استمرار فى درجات الحرارة على مدار الأسبوع وارتفاع نسب الرطوبة فترة النهار والليل، متوسط درجة الحرارة على القاهرة 38 درجة مئوية. 

وأضافت منار غانم خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن المناطق القريبة من البحر المتوسط أعلى رطوبة، ومحافظات الصعيد أعلى قيم درجات الحرارة ولكن الأقل رطوبة، والعظمى 45 درجة بالصعيد.

ولفتت منار غانم إلى أن فترة الليل مائلة للحراة، مبشرة المواطنين بانه مع بداية الأسبوع المقبل ستنخفض درجات الحرارة ومن المهم أخذ احتياطاتنا، ويرجع ذلك للتطرف المناخى، وعلينا تجنب أشعة الشمس.

الدكتورة منار غانم الارصاد الجوية ارتفاع نسب الرطوبة