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الإثنين 24 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. كيف يفكر البيت الأبيض؟

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الاثنين 24 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

كيف يفكر البيت الأبيض؟
أمريكا تعيد ترتيب أوراقها.. وصانعو السياسة الخارجية الأمريكية أدركوا أخيرًا أن الشرق الأوسط مفتاح السيطرة على العالم
فيروز.. "الديفا" اللبنانية الخالدة
قمة المناخ.. لماذا يدعم ماكرون "COP 28" المقرر انعقاده في دبي؟
قمة الناتو.. حلف شمال الأطلسي في "فيلينوس" يستهدف إيران والصين
ضمانات أوكرانيا.. التمهيد لدخول كييف في حلف الأطلسي أهم أسباب تأجيج العملية العسكرية

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