اقرأ غدًا في "البوابة".. كيف يفكر البيت الأبيض؟

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الاثنين 24 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

كيف يفكر البيت الأبيض؟

أمريكا تعيد ترتيب أوراقها.. وصانعو السياسة الخارجية الأمريكية أدركوا أخيرًا أن الشرق الأوسط مفتاح السيطرة على العالم

فيروز.. "الديفا" اللبنانية الخالدة

قمة المناخ.. لماذا يدعم ماكرون "COP 28" المقرر انعقاده في دبي؟

قمة الناتو.. حلف شمال الأطلسي في "فيلينوس" يستهدف إيران والصين

ضمانات أوكرانيا.. التمهيد لدخول كييف في حلف الأطلسي أهم أسباب تأجيج العملية العسكرية

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