خريف المثقف وآراء الفائزين بجوائز الدولة في العدد الجديد لجريدة "مسرحنا"

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، "829 ".

واستهل العدد في المتابعات والأخبار بخبر لهمت مصطفى عن "عرض قمر الغجر" لدكتور عمرو دوارة، و"مدينة الأحلام" على مسرح نهاد صليحة لحسن السيد، "كاتب ما شفش حاجة" على مسرح الفوابيه لرنا رأفت،

محمود عبد العزيز يلتقي مع نجوم عرض "سيدتي أنا" بالمسرح القومي، وتتابع همت مصطفى تفاصيل رسالة ماجستير للباحث مصطفى سيد سعيد تهامي بعنوان "الأساليب المبتكرة في تصميم المسرحيات متعددة المناظر"، وتلتقي شيماء سعيد مع فريق عرض"زيارة السيدة العجوز" لفرقة امبابة.

وفي قسم التحقيقات والحوارات نستطلع آراء الفائزين بجوائز الدولة – تحقيق لسامية سيد، وفي قسم رؤى نقرأ لـ د. محمود كحيلة عن نص "المملكة الزرقاء"، كما تكتب د. وفاء كمالو ليلة الزفاف الدامي في "باب عشق"، يكتب جمال الفيشاوي حول عرض "قبل الخروج" عرض مغاير يحلم بالخروج.

ويكتب د. رياض موسى سكران "خريف المثقف ودرامية الواقع" في عرض مسرحية "أمل" لجواد الأسدي.

ويكتب أحمد محمود سعيد حول تجربة فرقة بني مزار "مغامرة رأس المملوك جابر".

وفي قسم نوافذ يقدم أحمد عبد الفتاح ترجمة لكتاب "نحو أنطولوجيا لدراما الإمكانيات" تأليف زورنيستا ديمتروفا.

ويقدم د. سيد علي إسماعيل نهاية مذكرات نجيب الريحاني الحقيقية والمجهولة "1" بعنوان "عناوين مسرحيات مستفزة ومثيرة!!" وتكتب رنا رافت متابعة لأهم مستجدات مهرجان شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي ويترأس مجلس إدارتها عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح عادل العدوي، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.