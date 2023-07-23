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الإثنين 24 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فيديو.. دوللي شاهين تطرح أغنية "حوش الدلع"

دوللي شاهين
دوللي شاهين
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طرحت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين  أغنية جديدة بعنوان “حوش الدلع” على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتطبيقات والمنصات الموسيقية المختلفة.

أغنية «حوش الدلع » من كلمات دوللي وألحان وتوزيع أحمد عبدالعزيز.

وتستعد دوللي لطرح فيديو “حوش الدلع” على طريقة الـ"lyrics clip" من خلال سيشن تصوير جديدة الأسبوع المقبل.

يذكر أن آخر أعمال دوللي شاهين، أغنية "حكاية بنت" من كلمات السيد على وشاركت دوللي في الكتابة معه وألحان أحمد يوسف وتوزيع ورؤية موسيقية أحمد عبدالعزيز، إنتاج دوللي شاهين تم التسجيل والماستر في استديو مدحت صالح. 

 

https://youtu.be/XK994dVSpJY
 

حوش الدلع أغنية دوللى شاهين