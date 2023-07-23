منتخب شابات السلة ينهي مشواره بكأس العالم في المركز 12

أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة شابات تحت 19 سنة، مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليًّا في إسبانيا.

احتل منتخب مصر المركز الـ12 في الترتيب النهائي للبطولة، بعد الخسارة أمام منتخب إيطاليا بنتيجة (64-56)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد.

كان المنتخب الوطني قد حقق الفوز على منتخب تايوان بنتيجة (83-79)، في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات دور تحديد المراكز.

وبهذه النتيجة تحول منتخب مصر للمنافسة على ترتيب المراكز من الـ9 وحتى الـ 12.

وكان المنتخب الوطني قد أنهى مشاركته في دور المجموعات محتلا المركز الثالث في المجموعة الرابعة بـ4 نقاط، حصل عليهم من الفوز في مباراة وحيدة أمام الصين والخسارة في مواجهتين.



وخاض المنتخب الوطني حتى الآن 3 مباريات في دور المجموعات، خسر في المواجهة الأولى أمام جمهورية التشيك بنتيجة (103-71)، وفاز في المباراة الثانية أمام منتخب الصين بنتيجة (60-56)، وخسر في المواجهة الثالثة أمام منتخب كندا.

وفي دور الـ16 خسر منتخب مصر أمام ليتوانيا ليتحول للعب على تحديد المراكز.

وفي أولى مواجهات تحديد المراكز حقق منتخب مصر الفوز على منتخب الصين تايبيه (تايوان).

وضمت قائمة المنتخب الوطني لكرة السلة شابات كل من، جنى السعيد - جنى الشامي - جنى الألفي - جايدا خالد - جودي وائل - جنى السيد - سارة أسامة - عائشة سالم - نور المهدي - تامارا نادر - سلمى خضر - هنا عبد العال.