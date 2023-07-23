صور.. استعدادات مدارس شرق القاهرة لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

انتهت المدارس التابعة لإدارات المنطقة الشرقية بالقاهرة، من استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ( دور ثان )، حيث تم تعقيم اللجان الإمتحانية والتأكد من الإضاءة والمراوح وسلامة الأثاث ومناسبة المقاعد للمرحلة العمرية للطلبة ومراعاة التباعد الاجتماعي.

جاء ذلك في إدارات مصر الجديدة والسلام والقاهرة الجديدة وغرب مدينة نصر والمطرية وعين شمس.

أكد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كافة الإستعدادات لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، والتى تنطلق غداً الأثنين.

يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الإمتحان غداًفى مادتى( اللغة العربية - التربية الدينية)،مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

وأشار "موسى" إلى أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

كما صرح مدير المديرية بأن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى (٣٣٧٣٤)، ( ١٩٣٣٠) طالب بنين ، ( ١٤٤٠٤) طالبة بنات، موزعين على (٣٣٨) لجنة بالإدارات التعليمية ال٣٣ التابعة للمديرية.

ونوه " موسى " إلى أن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية ال٣٣ متواصلة على مدار اللحظة .

كما وجه مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الإمتحانات على مستوى جميع اللجان كلاً فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية ، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل والإلتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلبه والمعلمين للهاتف المحمول وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك .

362655614_579774267704510_6596766675912843408_n

358713667_579774287704508_3666765169979368225_n

362928589_579774354371168_731787981517808062_n

362650432_579773127704624_2423749056351174650_n

362989850_579773204371283_7565984628971147724_n

362894010_579773304371273_3170858819022803448_n