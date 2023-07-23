أوسوريو يمنح يوسف أوباما تعليمات خاصة استعدادا للبطولة العربية

منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التعليمات الفردية ليوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الأبيض على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وعقد المدير الفني جلسة سريعة مع يوسف أوباما، على هامش المران، شهدت منحه بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال التدريبات الجماعية للفريق.

وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري .

ويقع الزمالك في مجموعة نارية بالبطولة العربية للأندية، حيث يحل في المجموعة الثالثة والتى تضم معه، الاتحاد المنستيري من تونس، والنصر والشباب من السعودية، على أن يقص شريط مبارياته بالبطولة يوم الجمعة المقبل أمام الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، ثم يواجه الشباب السعودي يوم 31 من شهر يوليو الجاري، ثم يلعب مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل في ختام مبارياته بالمجموعة.