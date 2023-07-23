«الأوقاف الكويتية» تخصص مساعدات عينية وطبية للشعب الفلسطيني

أطلقت الأمانة العامة للأوقاف الكويتية، وبإشراف من الجمعية الكويتية للإغاثة مشروعين خيريين نفذتهما جمعية التضامن الخيرية في مدينة (نابلس) بالضفة الغربية، هما عبارة عن توزيع طرود غذائية على الأيتام وتقديم أجهزة طبية لعدد من المرضى الفقراء.

وقال القائم بأعمال السفارة الكويتية لدى الأردن المحالة لدولة فلسطين المستشار الدكتور مبارك الهاجري - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم /السبت/ - إن المشروعين هما من ضمن الأعمال الإنسانية التي تقدم لأبناء الشعب الفلسطيني من أجل تعزيز صموده على أرضه وتأتي استمرارا للجهود التي تقوم بها الجهات الكويتية.

وأضاف أن "هذين المشروعين سيتبعهما مشاريع وأعمال إنسانية أخرى ستنفذ تباعا في الأراضي الفلسطينية"، مشيرا إلى أن المساعدات الكويتية للجمعيات تشمل محافظات الضفة الغربية بما فيها (القدس) المحتلة وقطاع غزة.

من جانبه قال رئيس جمعية التضامن الخيرية علاء مقبول، إن أكثر من 2400 طرد غذائي تم توزيعها على أسر الأيتام والمحتاجين المسجلين لدى الجمعية.

وأضاف مقبول أن هذا المشروع بقيمة 115 ألف دولار أمريكي وقد جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعاني منها فلسطين و(نابلس) بشكل خاص جراء حصار الاحتلال المتكرر، مشيرا إلى أن المشروع الثاني هو عبارة عن أجهزة طبية ضرورية تم تقديمها للمرضى.

وأشار إلى أن الجمعية التي تأسست عام 1956 كانت قد تلقت أيضا منحا قدمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت.

وأضاف أن الجمعية تقدم كفالات مالية شهرية لأيتام المحافظة المسجلون لديها إضافة إلى مساعدة حالات إنسانية تعاني من ظروف اقتصادية وصحية صعبة.

وعبر مقبول عن أمله أن يستمر الدعم الكويتي للجمعية التي تهتم بحوالي ألفي أسرة تضم نحو خمسة آلاف طفل يتيم، مشيدا بالدعم الكويتي الرسمي والشعبي على مختلف الصعد لفلسطين وقضيتها العادلة.