الأهلي يتحرك لضم المغربي عطية الله

فتح النادي الأهلي باب التفاوض مع المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر لنادي الوداد، وذلك مع حلول فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ بناءً على رغبة قوية من السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق.

يأتي ذلك بعدما ظهر اللاعب المغربي بشكل مميز للغاية مع فريقه في الموسم المنقضي في بطولة دوري الأبطال وكان أحد أهم أسباب وصول الوداد إلى المباراة النهائية.

وقالت مصادر، إن مارسيل كولر مازال يرى أن الأهلي في حاجة شديدة إلي تدعيم الجبهة اليسرى في ظل تراجع مستوى التونسي علي معلول في بعض المباريات، وأن التعاقد مع عطية الله سيكون أمر مثالي ومهم للغاية بالنسبة لفريق الأهلي وطلب بالفعل من إدارة التعاقدات التحرك للتفاوض مع اللاعب المغربي لمعرفة طلباته المادية نظير انتقاله للقلعة الحمراء.