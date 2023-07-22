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الأحد 23 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالصور.. شاهد كأس رابطة الأندية المحترفة

كأس الرابطة
كأس الرابطة
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انتهي منذ قليل الشوط الأول من مباراة نهائي كاس الرابطة للاندية، والتي تجمع بين فريقي، سيراميكا والمصري. 
وكان قد وصل كأس الرابطة الذي سيتم تسليمه للفائز بعد المباراة.
ويدير المباراة طاقم حكام مكون من:
حكم ساحة: ابراهيم نور الدين 
حكم مساعد: سمير جمال
حكم مساعد 2: يوسف البساطي
حكم رابع: محمد صباحي
حكم Var: محمد الحنفي
حكم Var مساعد: هاني عبد الفتاح.
 

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بطولة كأس الرابطة نهائي