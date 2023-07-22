بالصور.. شاهد كأس رابطة الأندية المحترفة

انتهي منذ قليل الشوط الأول من مباراة نهائي كاس الرابطة للاندية، والتي تجمع بين فريقي، سيراميكا والمصري.

وكان قد وصل كأس الرابطة الذي سيتم تسليمه للفائز بعد المباراة.

ويدير المباراة طاقم حكام مكون من:

حكم ساحة: ابراهيم نور الدين

حكم مساعد: سمير جمال

حكم مساعد 2: يوسف البساطي

حكم رابع: محمد صباحي

حكم Var: محمد الحنفي

حكم Var مساعد: هاني عبد الفتاح.



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