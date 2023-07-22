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الأحد 23 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة مخالفات مباني بدون ترخيص خلال حملة بالعريش

ازالة مخالفات مباني
ازالة مخالفات مباني بدون ترخيص خلال حملة بالعريش
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أصدر اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مجلس مدينة العريش  تعليماته بتشكيل لجنة مرور لمخالفات المباني برئاسة سكرتير عام المجلس يرافقه مدير الاداره الهندسية للمرور داخل المدينه ومتابعة حالات المباني المخالفه والتعدي علي خط التنظيم في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش وإزالة التعديات والمباني والمخالفات بدون موافقه الجهة المختصة وخاصه أيام العطلات .

أسفر المرور بعد المعاينة عن وجود عدد مخالفتين أحدهما بحي الريسة عبارة عن سقف ٤ سم علي خشب بلدي بدون ترخيص وذلك بالمخالفة لقانون المباني والآخر سقف دور ثان كامل علي اعمدة بدون تصريح بمنطقة حي المساعيد تم أزالته وجاري أتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة .

ويهيب رئيس المدينه المواطنين بعدم الاقدام علي المباني أو أستكمال مباني الا في وجود رخصة مباني سارية والتقدم للمركز التكنولوجي بطلب أستكمال مباني مصحوب بصورة رخصة مباني سارية .

اللواء أسامة احمد ع فش رئيس مجلس مدينة العريش الادارة الهندسية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء رئيس مجلس مدينة العريش مدينة العريش