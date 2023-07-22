إزالة مخالفات مباني بدون ترخيص خلال حملة بالعريش

أصدر اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مجلس مدينة العريش تعليماته بتشكيل لجنة مرور لمخالفات المباني برئاسة سكرتير عام المجلس يرافقه مدير الاداره الهندسية للمرور داخل المدينه ومتابعة حالات المباني المخالفه والتعدي علي خط التنظيم في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش وإزالة التعديات والمباني والمخالفات بدون موافقه الجهة المختصة وخاصه أيام العطلات .

أسفر المرور بعد المعاينة عن وجود عدد مخالفتين أحدهما بحي الريسة عبارة عن سقف ٤ سم علي خشب بلدي بدون ترخيص وذلك بالمخالفة لقانون المباني والآخر سقف دور ثان كامل علي اعمدة بدون تصريح بمنطقة حي المساعيد تم أزالته وجاري أتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة .

ويهيب رئيس المدينه المواطنين بعدم الاقدام علي المباني أو أستكمال مباني الا في وجود رخصة مباني سارية والتقدم للمركز التكنولوجي بطلب أستكمال مباني مصحوب بصورة رخصة مباني سارية .