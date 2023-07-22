نهائي كأس الرابطة.. المصري بالقوة الضاربة أمام سيراميكا

أعلن ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا، في اللقاء الذي يجمعهما باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بنسختها الثانية.

جاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

في خط الدفاع: عمرو سعداوي - كريم العراقي - أبو سليمة - عمرو موسى.

في خط الوسط: ايزي ايميكا - زياد كمال - إلياس الجلاصي - محمد جريندو - حيم دغموم.

في خط الهجوم: مروان حمدي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من: محمود جاد، أحمد عماد ، عماد الدين بو بكر، حسين السيد ، حسن علي، إسلام عطية، حسام جريشة، رجب عمران، وفرانك ايتوجا.