إجلاء السكان من محيط انفجار مستودع ذخيرة في القرم إثر هجوم أوكراني

أعلن حاكم شبه جزيرة القرم سيرجي أكسيونوف، اليوم السبت، أن السلطات المحلية قامت بإخلاء مستوطنات في دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات حول موقع الهجوم الأوكراني وانفجار مستودع الذخيرة في منطقة كراسنوجفارديسكي في شبه جزيرة القرم.

وقال أكسيونوف في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية إن "الانفجار وقع في مستودع للذخيرة بعد غارة طائرة مُعادية بدون طيار على منطقة راسنوجفارديسكي"، مشيرا إلى أنه وفقًا للمعلومات الأولية، لم تحدث إصابات أو أضرار بشرية.

وأضاف "تم اتخاذ قرار بإجلاء السكان داخل دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات حول موقع الطوارئ"، موضحا أن المدنيين الذين تم إجلاؤهم يتم إرسالهم إلى مراكز للإقامة المؤقتة.

وكان أكسيونوف أعلن، في وقت سابق اليوم،أن طائرة أوكرانية بدون طيار شنت هجوما لاستهداف البنية التحتية بمنطقة كراسنوجفارديسكي في شبه جزيرة القرم، ما أسفر عن انفجار مستودع للذخيرة، لافتا إلى أنه تم تعليق خدمات السكة الحديد في القرم لتقليل احتمالية تفاقم المخاطر.