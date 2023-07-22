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الأحد 23 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ضبط شبكة اتجار بالبشر خططت لبيع طفلين مقابل 20 ألف دولار بالعراق

عنصر من قوات الأمن
عنصر من قوات الأمن العراقية
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، تفكيك شبكة اتجار بالبشر خططت لبيع طفلين مقابل 20 ألف دولار أمريكي.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي أن مفارزها المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر في محافظة بابل وبكمين محكم و بالجرم المشهود تمكنت من تفكيك شبكة للاتجار بالبشر والقبض على أفرادها والتحفظ على طفلين كانا بصحبتها، أحدهما يبلغ من العمر 4 أعوام، والآخر رضيع مجهول وغير مسجل.

وتابعت أن الشبكة كانت تخطط لبيع الطفلين مقابل 30 مليون دينار عراقي (20 ألف دولار أمريكي).

ولفتت إلي أن أعضاء الشبكة اعترفوا صراحة بقيامهم بالاتجار بالبشر والاتفاق على بيع الطفلين.

السلطات العراقية تفكيك شبكة اتجار بالبشر بيع طفلين مقابل 20 ألف دولار أمريكي