نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار جزئي لعقار دون إصابات

تفقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، موقع انهيار جزئي لعقار بحارة الغرباوى بشارع العزبى فى حى وسط مدينة المنيا، حيث لم يسفر الحادث عن أية إصابات.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، وجه نائب المحافظ، الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقب المعاينة وإعداد التقرير الفني، وكذلك معاينة العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها.

وأوضح اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أنه تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز الطبيعي عن العقار، لافتاً إلى أن العقار كان خاليا من السكان، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن تم عمل كردون أمني من الشرطة حول المكان، بالإضافة إلي أنه تم إخلاء سكان عقارين مجاورين للعقار المنهار جزئياً حفاظاً على سلامة أرواحهم.