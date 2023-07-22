رسائل أسوريو للاعبي الزمالك قبل المشاركة في البطولة العربية

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق، على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للمشاركة فى البطولة العربية.

وشهدت الجلسة حديثا بين المدير الفني واللاعبين فى العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة، فى حضور أعضاء الجهاز المعاون له بالفريق.

وطلب أوسوريو من اللاعبين غلق صفحة الفترة الماضية تماما، والتركيز خلال الفترة الحالية استعدادا للمباريات المقبلة.

وأكد المدير الفني للاعبين أن الجميع عليه مسئوليات خلال الفترة المقبلة، وشدد على ضرورة التدريب والاستعداد بكل جدية، مؤكدا ثقته التامة فى الجميع للظهور بصورة أفضل.

وتسافر بعثة الزمالك، غدا الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك بمجموعة تضم الاتحاد المنستيرى التونسى وناديى النصر والشباب من السعودية البلد المستضيف.