النيابة تصرح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في حادث سير بالشرقية

قررت نيابة الزقازيق اليوم التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر اصطدامه بسيارة بالقرب من قرية العصلوجى فى الجهة المقابلة لإدارة مرور الشرقية بطريق بلبيس - الزقازيق.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام سيارة بطفل ووفاته في الحال بطريق بلبيس - الزقازيق بالقرب من قرية العصلوجي في الجهة المقابلة لإدارة مرور الشرقية بمركز الزقازيق.

وتبين مصرع طفل 10 سنوات جراء حادث اصطدام سيارة به مما أدى إلى وفاته في الحال وتم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.