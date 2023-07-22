طقس الأحد شديد الحرارة.. ونسبة الرطوبة 90%

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب البلاد السواحل الشمالية الشرقية وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كواوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90% للعظمى والصغرى من 35 الى 50 %.

ويشهد يوم الأحد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى 26 درجة للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 41 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 40 والصغري 26 ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 30 درجة .