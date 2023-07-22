تامر حسني: سعيد باختياري لأولى حفلات العلمين الجديدة

السبت 22/يوليو/2023 - 02:15 ص

عبر الفنان تامر حسني، عن سعادته باختياره لإحياء أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة، الذي يرفع شعار "العالم علمين".

ودخل الفنان تامر حسني حفله الأول ضمن فعاليات مهرجان العلمين طائرًا في الهواء في ضمن عروض الفاير وركس التي تم تجهيزها بواسطة الفنان أحمد عصام.

يضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

ويعد أحمد عصام نجم الفايرووركس الأول فى مصر، حيث قدم عروض الألعاب النارية فى حفلات كبار النجوم، مثل عمرو دياب، وتامر حسنى، ومحمد حماقى، وغيرهم من نجوم الغناء، إضافة إلى مشاركته مؤخراً فى حفلات موسم الرياض، والتى أحياها العديد من نجوم الوطن العربى، كما أبهر العالم ومشجعي كرة القدم بعروض حفل نهائى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بمصر.