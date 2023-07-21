هنا الزاهد تروج لمسلسلها الجديد بـ"التوك توك".. فيديو

نشرت الفنانة هنا الزاهد على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو كوميدى لها بـ"التوكتوك" من كواليس مسلسل"سيب وأنا أسيب".

https://www.instagram.com/reel/Cu9YnSnKGvf/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وعلقت على الفيديو "بكره على شاهد هتشوفوا بيلا جوندى، نبيله سيد الجندى سابقاً، فى مسلسل سيب وانا أسيب يارب يعجبكم".

تدور أحداث المسلسل حول شخصية خياطه ومع زمن السوشيال ميديا تتحول إلى فاشون ديزاين، ويجسد أحمد السعدنى زوجها شخصية ميكانيكى.

المسلسل بطولة أحمد السعدنى، هنا الزاهد، آيه سماحه، عارفة عبد الرسول، محمود البزاوى والإخراج وائل إحسان.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد تشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "مستر إكس"، بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، محمود حافظ، أوس أوس، رحاب الجمل والإخراج أحمد عبد الوهاب.