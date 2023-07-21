تركيا تتوقع استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود في المستقبل القريب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه يتوقع استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود في المستقبل القريب، مضيفًا أن أنقرة ستواصل إجراء دبلوماسية هاتفية مع موسكو.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن أردوغان قوله “سنستخدم جميع أدوات الدبلوماسية ونركز كل جهودنا على هذه القضية. عند عودتي إلى تركيا، سأجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. سنجري في الغالب دبلوماسية عبر الهاتف”.

وأضاف أردوغان “إذا تمت زيارة السيد بوتين المقررة في أغسطس، فسنناقش هذه القضايا بالتفصيل. وأعتقد أننا سنتأكد من تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود، دون تأخير هذه العملية “.

وبحسب الرئيس التركي، بموجب صفقة الحبوب، تم تسليم أكثر من 33 مليون طن متري من الحبوب إلى الأسواق العالمية، مما “حال دون حدوث أزمة غذائية، ستكون عواقبها أسوأ بكثير من نتيجة الوباء العالمي أو الأزمة الاقتصادية”.

وانتهت اتفاقية الحبوب في 17 يوليو ووافقت روسيا على تمديد الاتفاق لتوفير ممر ملاحي عبر البحر الأسود للسفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية عدة مرات منذ توقيعها في يوليو الماضي، لكنها قالت إن البنود المتعلقة بروسيا في الصفقة، والتي دعت إلى إزالة العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية، لم يتم الوفاء بها.

كما أشارت موسكو إلى أنه على الرغم من أن الاتفاقيات كانت تهدف إلى توجيه الإمدادات الغذائية إلى أفقر البلدان، فإن معظم شحنات الحبوب الأوكرانية ذهبت إلى الدول الغربية الغنية.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن موسكو مستعدة للعودة إلى الصفقة، ولكن فقط بعد تنفيذ البنود المتعلقة بروسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء الماضي، أنها ستعتبر جميع السفن المارة عبر البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية على أنها تحمل شحنات عسكرية، اعتبارًا من تاريخه، في خطوة تأتي بعد انتهاء صلاحية صفقة الحبوب في البحر الأسود. وقالت إن الدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر مشاركة في الصراع الأوكراني إلى جانب كييف.