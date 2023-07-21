للمرة السابعة تواليًا.. مودريتش أفضل لاعب في كرواتيا

فاز المخضرم لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب كرواتي في الموسم المنقضي 2022-2023، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وأعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، فوز مودريتش بجائزة أفضل لاعب كرواتي في الموسم الماضي.

وتألق لوكا مودريتش مع منتخب كرواتيا في موسم 2022-2023، وقاد الكروات للتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022، وحصول منتخب بلاده على برونزية المونديال القطري، وكذا التأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية وخسارة اللقب عن طريق ركلات الترجيح أمام إسبانيا.

واختير قائد المنتخب الكرواتي كأفضل لاعب، بواسطة التصويت من قبل لاعبي وموظفي الأندية الكرواتية، حيث نال مودريتش أكبر عدد من الأصوات، فيما فاز ليفاكوفيتش بجائزة أفضل حارس مرمى.

وتعد تلك المرة الـ11 التي يفوز بها مودريتش بجائزة أفضل لاعب كرواتي في مسيرته، كما إنها المرة السابعة تواليًا.

وبرز في منتخب كرواتيا خلال الموسم المنقضي عدد من الأسماء، على رأسهم دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى فريق دينامو زغرب الكرواتي، جوسكو جفارديول مدافع لايبزيج الألماني، مارسيلو بروزوفيتش المنتقل حديثًا إلى صفوف النصر السعودي.

وسجل لوكا مودريتش 6 أهداف وصنع مثلهم مع ريال مدريد في الموسم الماضي بمختلف المسابقات، وتوج مع الميرينجي ببطولة كأس ملك إسبانيا.