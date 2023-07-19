لقاء بايدن وهرتسوغ: التنسيق لمنع إيران من حيازة سلاح نووي

الأربعاء 19/يوليو/2023 - 02:29 ص

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ناقشا في اجتماع يوم الثلاثاء، عددا من القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

ووفق البيان فقد تشاور الرئيسان بشأن التنسيق لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وشراكة الدفاع الإيرانية المتنامية مع روسيا.

وأوضح البيان أن المناقشات بين الطرفين تناولت الآتي:

التأكيد على قوة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، القائمة على أساس القيم الديمقراطية المشتركة.

الحاجة إلى نهج قائم على التوافق في حزمة الإصلاح القضائي.

التعاون الجاري لتطوير حلول قائمة على التكنولوجيا للتحديات العالمية المشتركة مثل تغير المناخ والأوبئة والأمن الغذائي.

جدد الرئيس بايدن التزامه بالحفاظ على مسار لتحقيق حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

شدد الرئيس الأمريكي على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي في الضفة الغربية ومنع الأعمال الإرهابية.