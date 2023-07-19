قوات كييف تقصف برج تلفزيون في مدينة توكماك بمقاطعة زابوروجيه

الأربعاء 19/يوليو/2023 - 02:00 ص

أعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه، عن قيام القوات الأوكرانية باستهداف برج تلفزيوني في مدينة توكماك بالمقاطعة، دون سقوط ضحايا أو جرحى.

وقالت الخدمات التشغيلية في المدينة: "في الساعة 19:10، قصف مسلحون من القوات الأوكرانية مدينة توكماك. ووفقا للبيانات الأولية، أسقط نظام الدفاع الجوي أربعة صواريخ، فيما أصاب صاروخان برج التلفزيون". ولم يسجل سقوط أي ضحايا.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في مقاطعة زابوروجيه، عن استهداف مدينة توكماك باستخدام الذخائر العنقودية، في أول استخدام لها بعد تزويد كييف بها.

وقالت خدمات العمليات في المقاطعة: "في الساعة 17:15، قصف مسلحون من نظام كييف النازي مدينة توكماك. وبحسب المعلومات الأولية، استخدم العدو ذخائر عنقودية".

وأكدت خدمات العمليات وقوع إصابات في مناطق مزارع الدواجن، وعند مخرج المدينة باتجاه فاسيلييفكا.