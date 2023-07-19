استعجال التحريات في إصابة شخصين في انقلاب سيارة محملة بالسولار بالبدرشين

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل محملة بالسولار أعلى الطريق الأوسطي اتجاه البدرشين، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية المصابين تمهيدا لسؤالهم عن سبب الحادث.

وتبين من التحريات أن السبب في وقوع الحادث، هو اختلال عجلة القيادة بيد سائق الشاحنة مما أدى إلى انحراف إطارها فانقلبت وأدت إلى إصابته وآخر.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انقلاب سيارة محملة بالسولار أعلى الطريق الأوسطي بعد كارتة أكتوبر اتجاه البدرشين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة محملة بالسولار اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة شخصين صوت نقل المصابين إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.