مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وابنها بسبب وجبة فاسدة بالقليوبية

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها وابنها إثر تناولهم وجبة طواجن بمحل كشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من مستشفى الشاملة باستقبالها ربة منزل متوفاة وإصابة طفلها وزوجها بسبب تسمم غذائى إثر تناولهم وجبة طواجن من أحد محلات الكشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن المتوفاة تدعى بدرية. ب، 35سنة، مقيمة القشيش دائرة المركز وجرى التحفظ عليها بمشرحة شبين القناطر العام، كما تم نقل طفلها ويدعى خالد لمستشفى الدمرداش وزوجها يدعى إسماعيل. م 50 عامًا لمستشفى قليوب، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.