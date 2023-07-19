وفد "تنسيقية شباب الأحزاب" والسياسيين يلتقى عددًا من سفراء أوروبا الشرقية

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع كل من سفيرة سلوفاكيا "لينكا ميهاليكوفا"، وسفير التشيك "ايفان يكل"، وسفير بلغاريا "ديان كاتراتشيف"، وسفير سلوفينيا "ساشو بودلسنيك" .

وتناول اللقاء تجربة التنسيقية ودورها فى الحياة السياسية، والحراك الشبابى الذى أحدثته بمختلف الاتجاهات والتوجهات، وما أثمرت من نتائج على الساحة السياسية .

كما أكد وفد التنسيقية على ضرورة السعى نحو تعزيز العلاقات المصرية ودول أوروبا الشرقية في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، لا سيما توطيدها سياسيا من خلال العمل المشترك، وتعزيز بناء جسور التواصل.

وأكد سفير التشيك وسفير بلغاريا على ضرورة تعظيم العمل المشترك خاصة في مجال الطاقة.

وثمنت سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة، دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى إثراء الحياة السياسية ودورها الرائد فى صناعة الكوادر الشبابية المتميزة فى المجال العام، وتمكين الشباب والمرأة، وأكدت على نجاح المبادرات الشبابية.

كما تناول اللقاء عددًا من القضايا الهامة وتبادل وجهات النظر حول المستجدات التى تدور على الساحة الدولية، وسبل دعم العلاقات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية ومناقشة تحفيز التبادل الثقافي والتعليمي، ودعم التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والسياحة والطيران .

وتطرق اللقاء لمجريات ما تناوله الحوار الوطني من قضايا هامة في مختلف المحاور والموضوعات وأهميته كوسيلة لوضع رؤية مستقبلية لكافة التحديات.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ النائب طارق الخولي، والنائبة هادية حسنى عضوا مجلس النواب، ويوستينا رامى عضو التنسيقية.

