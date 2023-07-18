برشلونة يسعى لخطف هاري كين من بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة الإسباني يخطط للتعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي.

وأضافت التقارير أن البلوجرانا يسعى للحصول على خدمات هاري كين في صيف 2024، في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي تعاقد كين مع السبيرز، بنهاية الموسم المقبل، في حين لا يمانع توتنهام فى رحيل كين هذا الصيف، لكن بشرط الحصول على 100 مليون إسترليني.

ويعد هاري كين مطمعا لكبار الفرق الأوروبية على رأسهم بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

ويعمل النادي البافاري لاقتناص كين من توتنهام، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بكل الطرق الممكنة وقدم عرضين حتى الآن، كان آخرهما يبلغ 80 مليون يورو بخلاف الإضافات.

ويسعى بايرن ميونخ لبيع العديد من اللاعبين الذين لن يعتمد عليهم المدير الفني توماس توخيل في الموسم المقبل من أجل توفير الأموال لصفقة كين.