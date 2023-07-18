بالفيديو.. خالد الجندي: الهجرة موجودة ليوم الدين وهي مقياس طاعة الله

قال الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الحدث هو الهجرة، وفعله "هجر"، ويقتضي حاجتين لا ثالث لهما، الترك والإقبال، لا بد لتحقق الهجرة أن تترك شيئا وتذهب لشيء، ولو لم يحدث ذلك فلا معنى للهجرة، فلا هجرة للاشئ.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الهجرة بالمعنى الخاص هي الانتقال من مكة إلى المدينة وانتهت بفتح مكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية"، موضحا أن الهجرة بالمعنى العام مفتوحة إلى يوم القيامة.

وتساءل الجندى: "هل الهجرة خاصة بالصحابة؟" الجواب لا، فهي دين الصالحين وأسلوب المصلحين وشعار الناس أجمعين، فالهجرة هي سلوك الأنبياء وأساليب المرسلين وأوامر رب العالمين ومقياس الطاعة لله.

