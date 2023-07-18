ميتلاند الدنمركي يعلن انتقال إمام عاشور إلى الأهلي.. رسميًا

أعلن نادي ميتلاند الدنمركي، رحيل إمام عاشور عن صفوف الفريق، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

واطمأن مسئولو النادي الأهلي على حالة إمام عاشور لاعب فريق ميدتيلاند الدنماركي قبل إنهاء إجراءات التعاقد معه خلال الأيام الماضية ، وخضع اللاعب لفحوصات وتحاليل طبية شاملة بمعرفة الجهاز الطبي للأهلي أثبتت سلامة اللاعب وعدم معاناته من إصابات مُزمنة.

وشهدت الأيام الماضية أنباء حول إصابة قوية لـ إمام عاشور الأمر الذي أثار مخاوف في نفوس بعض جماهير القلعة الحمراء قبل أن يتأكد مسئولو الأهلي من عدم معاناة اللاعب من إصابة خطيرة.

وأنهى الأهلي إجراءات ضم عاشور من نادي ميدتيلاند كما خضع اللاعب لجلسة تصوير خلال الساعات الماضية في القلعة الحمراء ومن المتوقع إعلان التعاقد معه خلال الساعات المقبلة.