ممدوح العربي: التحالف الوطني فكرة غير مسبوقة على مستوى العالم

قال الدكتور ممدوح العربي، عضو التحالف الوطني ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي للتنمية، إن أي خطة على مستوى أي دولة يكون للمجتمع المدني دور مكمل ورئيسي فيها، بالتوازي مع التخطيط السليم من جانب الدولة لتحقيق أهداف محددة للعمل المجتمعي.

وأضاف "العربي"، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية نانسي نور اليوم الثلاثاء، أن التحالف الوطني فكرة رائعة وغير مسبوقة وأولى من نوعها على الصعيد العالمي، لجمع أصحاب الهدف الواحد، مشيرًا إلى أن توحيد الجهود يضاعف المنتج المستهدف لصالح المواطن، موضحًا، أن التحالف الوطني بدأ بـ 24 جمعية في مارس 2022، ووصل الآن إلى 34 جمعية، وهناك المزيد من الانضمامات خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "التخصصات المختلفة لمؤسسات وجمعيات التحالف يحدث بينها وبعض تكامل، ولدينا خطة موضوعة لتحديد الأهداف، ونسعى إلى تحويل المجهودات الرئيسية للمستحقين، ثم نعلمهم صنعة أو حرفة للحصول على مصدر رزق يمكنهم من خلاله إعالة أنفسهم والآخرين".

ولفت عضو التحالف الوطني ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي للتنمية إلى أنه سيتم علاج غير القادرين من خلال المستشفيات الخيرية التابعة للتحالف بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، إضافة إلى التمكين الاقتصادي، والحفاظ على صحة المواطن من خلال الكشف المبكر، مشددًا على وجود برامج توعوية داخل الجمعيات، مما يساعد على مواجهة التسرب من التعليم.