وزير الرياضة يلتقي مسؤولي شركة ميتا لبحثت تقديم أفضل الخدمات للشباب

التقي اليوم الثلاثاء الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة بمسؤولي شركة “ميتا” وهي الشركة المالكة للفيسبوك والإنستجرام والواتس اب وثريدز.

وتناول اللقاء سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة " ميتا" ومدى امكانية الاستفادة من منصات الشركة للترويج للانشطة الشبابية والرياضية التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

وركز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اهمية والدور الكبير الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" بدء من " الفيس بوك، الإنستجرام ،واتس اب، ثريدز"

وأكمل صبحي حديثه قائلا نبحث ونتعاون مع كل ما هو جديد ليصل ويخدم الشباب المصري فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث أننا نعيش أزهي عصرنا حيث أصبحت الحكومة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حكومة ذكية تواكب التطور وتستخدم كل ما هو حديث وجديد.

حضر اللقاء من جانب وزارة الرياضة أحمد عفيفي رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات التابعة لها والدكتور محمد حسن معاون الوزير، شادن خلاف رئيس قطاع السياسات العامة بشركة ميتا للشرق الأوسط ، حنان بوجيمي مدير الشؤون الحكومية للشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا.

الجدير بالذكر أن شركة "ميتا" قد قامت مؤخرا بإصدار تطبيق جديد يسمى “Threads”، حيث يتم ربط حساب الإنستجرام الخاص بالمستخدم لعمل حساب جديد على تطبيق ثريدز، مما يتيح التواصل بين العديد من الأشخاص.