مسعفون بالشرقية يعيدون 417 ألف جنيه لأسرة مصاب في حادث

في واقعة ليست الأولى من نوعها ضرب رجال إسعاف الشرقية المثل في الأمانة، حيث عثر مسعفو مرفق الإسعاف على مبلغ 417 ألف جنيه كانت بحوزة مصاب في حادث على الطريق الإقليمى اتجاه مركز بلبيس بالشرقية وقاموا بتسليمها لأسرته بمسقط رأسه بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

وكان مرفق إسعاف الشرقية قد تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل بالطريق الإقليمى مركز بلبيس وأسفر الحادث عن إصابة أحد السائقين باشتباه كسر بالضلوع من الجهة اليمنى وسحجات وكدمات وفى حالة إعياء شديدة وفور وصول سيارة الإسعاف لموقع الحادث تم التعامل طبيا مع المصاب والذي طلب من المسعف إحضار مبلغ مالى من السيارة وتم نقله إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية.

وتم استدعاء سيارة إسعاف أخرى لتسليم أمانات المصاب ويدعى "كامل س. ح" لأسرته بمركز قويسنا محافظة المنوفية وقدم المصاب الشكر الوفير لطاقم الاسعاف المكون من المسعف محمد السيد عبد الحميد والسائق شريف إبراهيم كمال والمسعف حفنى محمد قدرى والسائق محمود عبد النبى على أمانتهم وإخلاصهم فى تأدية عملهم.