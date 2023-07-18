بايدن يعرب عن قلقه إزاء النمو الاستيطاني المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه إزاء النمو الاستيطاني المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات أحادية الجانب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم خلاله بحث التنسيق الوثيق الثنائي لمواجهة إيران، بما في ذلك من خلال التدريبات العسكرية المشتركة المنتظمة والمستمرة.

وذكر البيت الأبيض، في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن الزعيمين بحثا خلال الاتصال، مجموعة واسعة من القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأشارا إلى أن الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تظل حجر الزاوية في منع إيران من امتلاك سلاح نووي على الإطلاق.

وبحسب البيان، شدد الرئيس الأمريكي على ضرورة اتخاذ تدابير للحفاظ على إمكانية بقاء حل الدولتين قائما وتحسين الوضع الأمني في الضفة الغربية.

وتحقيقا لهذه الغاية، رحب بايدن باستعداد إسرائيل للنظر في خطوات جديدة لدعم سبل العيش الفلسطينية، وأقر بخطوات السلطة الفلسطينية الواعدة لإعادة تأكيد سيطرتها الأمنية في جنين ومناطق أخرى من الضفة الغربية.

كما تشاور الجانبان بشأن التقدم المحرز نحو إقامة شرق أوسط أكثر تكاملًا وازدهارًا وسلمًا، بما في ذلك من خلال الجهود المبذولة لتعميق وتوسيع نطاق التطبيع مع دول المنطقة وخارجها، واتفقا على التشاور مع الشركاء الإقليميين من أجل عقد اجتماع قريبا بصيغة "العقبة" و"شرم الشيخ" في أسرع وقت ممكن.