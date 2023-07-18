رئيس "طيبة التكنولوجية" بالأقصر يشارك بالملتقى المصري الصيني لتبادل الخبرات

شارك الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الثلاثاء، في فعاليات الملتقى المصري الصيني، لتعزيز سبل التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر والصين، بحضور ممثلين لوزارة التعليم العالي على رأسهم الدكتور أحمد الصباغ، مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، وعدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية المصرية والصينية، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات بين مصر والصين في المجالات التعليمية التكنولوجية، وتلك المجالات التي تهتم ببناء الإنسان فكرياً وثقافياً، في إطار نهج مؤسسة تهدف للتنمية المستدامة، لنشر الفكر التوعوي والتنمية المشتركة بين مصر والصين، وتوطيد العلاقات التعليمية التكنولوجية بين البلدين، ودعم التعاون المشترك بينهما.

وأشار رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، إلى أن الملتقى يمثل صورة مضيئة للعلاقات المتميزة والمثمرة بين البلدين الصديقين، والتي نسعى دائمًا نحو تعزيزها ودعمها بكل السبل، لتحقيق الأهداف المرجوة منها، في إطار إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

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الملتقى المصري الصيني (2)

الملتقى المصري الصيني (3)

الملتقى المصري الصيني (4)