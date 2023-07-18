غرفة القاهرة تنظم دورات تدريبية متخصصة لطلبة الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر

نظّمت غرفة القاهرة التجارية من خلال اكاديمية التجار بالتنسيق مع مودرن أكاديمي " الاكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة " عدة برامج تدريبية متخصصة في المحاسبة الدفترية والإلكترونية والتصدير والاستيراد والمهارات السلوكية لسوق العمل وذلك لطلبة مودرن اكاديمي في تدريبهم الصيفي.

و يستهدف برنامج المحاسبة الدفترية والإلكترونية فهم أسس ومفاهيم ومبادئ المحاسبة المالية بشكل احترافي.

كما تم تنظيم برنامج متخصص في السبل الحديثة لزيادة حجم الصادرات المصرية، والتعريف بالمُصدر الحديث، وتأهيل جيل جديد من الشباب يدخل السوق التصديري بآلياته الحديثة ، وكذلك الاستيراد وسبله الحديثة.

وكذلك تم من خلال هذا التعاون تنظيم برنامج تدريبي للطلبة متخصص في المهارات السلوكية لسوق العمل، وتأهيل جيل جديد لسوق العمل يجيد المهارات والآليات الحديثة.