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الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

غرفة القاهرة تنظم دورات تدريبية متخصصة لطلبة الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر

غرفة التجارية بالقاهرة
غرفة التجارية بالقاهرة
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نظّمت غرفة القاهرة التجارية من خلال اكاديمية التجار بالتنسيق مع مودرن أكاديمي " الاكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة " عدة برامج تدريبية متخصصة في المحاسبة الدفترية والإلكترونية والتصدير والاستيراد والمهارات السلوكية لسوق العمل وذلك لطلبة مودرن اكاديمي في تدريبهم الصيفي.
و يستهدف برنامج المحاسبة الدفترية والإلكترونية فهم أسس ومفاهيم ومبادئ المحاسبة المالية بشكل احترافي.
كما تم تنظيم برنامج متخصص في السبل الحديثة لزيادة حجم الصادرات المصرية، والتعريف بالمُصدر الحديث، وتأهيل جيل جديد من الشباب يدخل السوق التصديري بآلياته الحديثة ، وكذلك الاستيراد وسبله الحديثة.
وكذلك تم من خلال هذا التعاون تنظيم برنامج تدريبي للطلبة متخصص في المهارات السلوكية لسوق العمل، وتأهيل جيل جديد لسوق العمل يجيد المهارات والآليات الحديثة.

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