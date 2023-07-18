كيف تنتشر حمى الضنك؟

أصيب أكثر من 250 شخصا في إحدى قرى صعيد مصر بمرض غامض يسبب ارتفاع شديد في درجات الحرارة وإعياء شديدا في الجسم.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة المصرية فى بينها أن أعراض المصابين جميعها متشابهة إلى حد كبير مشيرة إلى إرسال فرق من الطب الوقائي والعلاجي والترصد الوبائي لتقصي المعلومات حول المرض في قرية العليقات بمحافظة قنا وسحب عينات من المرضى وعينات بيئية وانه كان قد تم ارسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض، وفحص عينات من المياه، وأماكن الصرف الصحي وحصر أعداد أصحاب الشكاوى المتشابهة.

وأوضحت أن الأعراض لا تشكل نسقا واحدا وجميعها تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة ولا تستوجب الحجز في المستشفيات.

كما قالت رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة نهلة عبد الوهاب، فى تصريحات صحفية أن "حمى الضنك" من المرجح أن يكون هو المرض المنتشر في القرية وهو من الأمراض التي تحتاج إلى الراحة وتناول السوائل بكثرة، وينتقل عن طريق لدغات البعوض، ويسبب لبعض الحالات طفحا جلديا.

وتابعت أن "أعراض الإصابة بالمرض هي ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وإعياء شديد وشعور بتكسير في العظام، وغثيان، وألم خلف العينين، كما أن بعض الحالات تصاب بنقص في الصفائح الدموية أو في كرات الدم البيضاء.

ونصحت رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة أي شخص يشعر بأحد الأعراض المتعلقة بالمرض، خاصة الموجودين قرب المصابين، أن يلجأوا للطبيب المختص لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، خاصة تحاليل الأجسام المضادة، مع تناول العلاج المناسب الذي يشير إليه الطبيب.

وأكدت: من المهم للغاية التغذية الجيدة في أيام الإصابة، وتجنب التعرض للدغات البعوض أو استخدام مسيلات الدم مثل الأسبرين، واستخدام الدهانات الطاردة للحشرات داخل وخارج المنزل.