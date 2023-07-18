الجيش الأوكراني يعلن اعتراض عدة صواريخ وطائرات مسيرة روسية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم /الثلاثاء/ اعتراض الدفاعات الجوية الأوكرانية لعدة صواريخ وطائرات مسيرة روسية أطلقت من البحر الأسود في مدينة (أوديسا) الساحلية الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان صادر عن قيادة العمليات الجنوبية، أن شظايا من ستة صواريخ كاليبر كروز دمرتها قوات الدفاع الجوي، تسببت في تدمير منشآت البنية التحتية لأحد الموانئ وعدة منازل.

وأضاف البيان أنه تم نقل رجل مسن إلى المستشفى بعد أن أصاب حطام صاروخ منزله، مشيرا إلى أنه تم تدمير 21 طائرة بدون طيار هجومية من طراز "شاهد -136" بالقرب من مدنية "أوديسا" بينما تم إسقاط أربع طائرات أخرى فوق منطقة "ميكولايف" المجاورة، حيث اشتعلت النيران في منشأة صناعية.

وجاءت هذه الضربات بعد أن تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد على هجوم أوكراني على ما يبدو على جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة التي تم ضمها بروسيا.