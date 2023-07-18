"فورد" الأمريكية تخفض سعر"بيك أب F-150" الكهربائية لمنافسة تسلا

قررت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات تخفيض سعر (بيك أب F-150) الكهربائية لمنافسة تسلا، مع دخول بيك أب "Cybertruck" خطوط الإنتاج.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات خفضت أسعار "F-150 Lightning" بنحو 10 آلاف دولار.

وأضافت فورد - في بيان - " أن انخفاض السعر بنسبة 17%، يضع أرخص بيك أب كهربائي من طراز "F-150" بمستوى متساو تقريبا مع متوسط السعر البالغ نحو 47 ألف دولار لجميع السيارات الجديدة".

وقالت إنها استفادت من البطاريات الأرخص ثمنا وتحسينات الإنتاج في مركز روج للمركبات الكهربائية (Rouge Electric Vehicle Center) في ميشيغان".

ويعتبر (بيك أب F-150) الكهربائي واحدا من أكثر السيارات الكهربائية شهرة لدى فورد حتى الآن، وهو أساسي لخطط النمو الخاصة بها حيث تهدف إلى التحول بعيدا عن المركبات التي تعمل بالبنزين، والتي تستمر في تحقيق الجزء الأكبر من أرباحها.