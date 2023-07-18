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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حجز جلسة المتهم بقتل الطفلة مكة في الجيزة لـ22 يوليو للحكم

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت محكمة جنايات الجيزة حجز محاكمة المتهم بقتل الطفلة مكه ابنة زوجته بأكتوبر لجلسة 22 يوليو للحكم.

وكشف أمر الإحالة أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثالث أكتوبر تلقي بلاغا من مكتب صحة ثاني أكتوبر مفاده وصول المدعوة سارة محسن علي أمين وبصحبتها ابنتها الطفلة مكة إسلام محمد حسين مهران، وبها بعض الإصابات والجروح وذلك بغرض استخراج شهاد وفاة لها. 

بإجراء التحريات حول الواقعة وجمع المعلومات فقد تبين بأن الطفلة مقيمة صحبة والدتها بالعقار رقم 559 مساكن عثمان دائرة القسم وكذا زوج والدتها والذي يدعى مهند. ع، وحرر المحضر رقم 3599 لسنة 2022، إداري قسم ثالث أكتوبر، وتبين أن الأخير تسبب فى قتل الطفلة وتم القبض عليه واحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

محكمة جنايات الجيزة قتل الطفلة مكه ابنة سم شرطة ثالث أكتوبر